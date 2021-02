Misterio resuelto: El vídeo con el que Tom Holland, Jacob Batalon y Zendaya por fin han confirmado el verdadero título de 'SpiderMan 3'

Tras una larga espera plagada de falsas especulaciones, e incluso bromas, al fin podemos estar seguros de cuál será el título de la tercera película del SpiderMan con Tom Holland de nuevo como el superhéroe arácnido. Los actores protagonistas (Holland, Zendaya y Batalon) publicaban recientemente a través de sus redes sociales unas imágenes con las que aseguraban destapar cuál sería el nombre de la película.

Sin embargo, todo resultaba ser un espejismo, ya que cada uno de los actores compartía un nombre diferente de la cinta, haciendo más grande un misterio que se ha prolongado durante meses. A pesar de esta larga espera parece que por fin sí conocemos ese ansiado título.

Fue en un vídeo protagonizado por los mismos actores donde se desveló el misterio. Holland, Batalon y Zendaya conversaban acerca de si el director Jon Watts les estaba ocultando la información.

Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon en 'SpiderMan 3' | Marvel

"Nos dio un nombre falso de nuevo... simplemente no entiendo por qué sigue haciendo esto", arrancaba Holland. A lo que Jacob Batalon respondía: "¿No lo entiendes? Siento que es bastante obvio. Echas a perder las cosas". Holland se defendía: "No estropeo las cosas. Dime algo que realmente he echado a perder". Zendaya no dudaba en apuntar: "El último título de la película".

Después, cuando los 3 actores se marchaban, la cámara se desplazaba hacia una pizarra que ocultaba el verdadero nombre de la película: 'Spider-Man: No Way Home'. Este será el definitivo título con el que tendremos que referirnos a la tercera entrega de la trilogía.

Parece que el proyecto ya ha comenzado a tomar forma con más fuerza y que poco a poco vamos conociendo más detalles sobre el largometraje. Su estreno, programado para el 17 de diciembre de 2021, cada vez se aproxima más. Entre tanto, seguiremos pendientes de nuevas informaciones.

