Los muertos están vivos: La teoría más loca de 'Vengadores: Infinity War' que cambiaría por completo el final

'Vengadores: Endgame' llega a las salas del cine el próximo 26 de abril y todavía se está hablando sobre el impactante final que tuvo 'Infinity War'. Como podéis recordar (¡Cuidado! Que si eres uno de los pocos que aún no ha visto la película, aquí vienen los spoilers), Thanos chasqueaba los dedos y personajes como Doctor Strange, Spider-Man, Star-Lord, Bruja Escarlata y Nick Furia se convertían en cenizas.

Vamos, que desaparecieron al igual que la mitad de la población del universo. Pero... y si justo los que se fueron, ¿realmente sobrevivieron? Suena loco, ¿verdad? Esta teoría, ideada por Sean O'Connell y recogida por CinemaBlend, plantea que los Vengadores que permanecían vivos al final de la película (Iron Man, Thor, Capitán América...) son los que realmente están muertos y no al contrario.

Una de las teorías más famosas que han salido a la luz decía que los desaparecidos están en realidad en la Gema del Alma y que los supervivientes irán a por ellos. Sin embargo, esto le daría un giro de 180 grados a esa idea. Por ejemplo, si pensamos en Okoye, ésta ve desintegrarse a Black Panther, pero... ¿qué veía en realidad T'Challa? ¿Y si fuera él quien se quedó y ella la que estaba desvaneciéndose?

Sigue leyendo porque esto no es todo. Según esta teoría, nadie murió por el chasquido, sino que fueron desplazados a una tierra idéntica donde cada grupo vive creyendo que el otro murió. Esto explicaría que algunos de sus personajes tuvieran películas en solitario después de 'Infinity War' (como es el caso de 'SpiderMan: Far From Home'), al igual que el desarrollo de 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'.

Pero esta teoría también tiene sus pequeños agujeros. Ant-Man, por ejemplo, se libró del chasquido de Thanos porque estaba dentro del Reino Cuántico. Pero por el teaser de 'Vengadores: Endgame', sabemos que reaparece en la base de los Vengadores con Steve Rogers y Viuda Negra, ¿cómo lo hace si esa es la Tierra Muerta? Además, Rocker y Nébula también se libraron del Chasquido.

Además, y para finalizar, 'Capitana Marvel' está ambientada en la década de los 90 y puede que sea de gran ayuda en la derrota de Thanos. Pero esta misma teoría defendería que ella también esta muerta porque, supuestamente, habría recibido la señal de socorro de Nick Furia.

