"Soy una friki y dije que sí": Vanessa Hudgens ('High School Musical') muestra su momento más sangriento en la televisión

Vanessa Hudgens continúa siendo tan activa en redes sociales como nos tiene acostumbrados y no ha encontrado mejor forma de felicitarnos estas próximas fiestas que con el que quizá es el momento más sangriento de su carrera.

"Soy una friki. En las reuniones creativas para presentar los MTVS's GOAT Awards me preguntaron si estaría dispuesta a hacer un momento 'Carrie'. Me encantó. Me encanta la sangre falsa. Así quedó la cosa. No mentía cuando dije que me encantaba. LOL", ha dicho junto al vídeo del momento.

Por supuesto la sangrienta escena no ha gustado a todos los seguidores de la actriz de 'High School Musical', que así se lo han hecho saber. Pero otros han entendido su sentido del humor y hasta alguna que otra celebrity como Chrissy Teigen le ha dejado un comentario en el post.

¿Tú estarías dispuesto a hacer algo así?

