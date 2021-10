"Vamos juntos": Meghan Trainor y Daryl Sabara ('Spy Kids') explican por qué tienen dos váteres en el baño

La famosa cantante Meghan Trainor y el actor infantil Daryl Sabara se convirtieron en padres de su primer hijo el pasado febrero, y ahora comparten con sus fans sus experiencias mientras navegan por la aventura de la paternidad.

El matrimonio entre la artista y el niño de 'Spy Kids' se ha ganado el corazón de Hollywood con su sentido del humor, y es que no tienen problemas en mostrarse siempre naturales o contar sus anécdotas sin filtros.

La pareja también recibió una gran oleada de apoyo desde el nacimiento de su bebé Riley, ya que durante el parto tuvieron algunas complicaciones que les asustaron mucho.

Ahora, Meghan ha vuelto a hacer alarde de esa cercanía y naturalidad haciendo una divertida confesión en el podcast 'Why Won't You Date Me'.

"Nadie sabe esto, pero en nuestro baño, había un solo váter, y muchas veces en mitad de la noche cuando estamos con el bebé, teníamos que hacer pipí los dos a la vez", cuenta Trainor.

"Así que dije, ¿por favor podemos tener dos váteres uno al lado del otro?", añade. "Nos pusimos dos inodoros juntos y solo hemos hecho caca juntos dos veces. Pero hacemos pipí a la vez mucho", acaba confesando.

El adorable Riley Sabara, el bebé de 'Spy Kids'

Meghan y Daryl comparten además con sus seguidores muchos momentos con su bebé, y recientemente le vistieron con el disfraz más adorable del mundo.

Con un traje muy parecido al que su padre llevaba en 'Spy Kids', Trainor presentaba al pequeño comentando "Juni Jr", mientras que Daryl apuntaba "De tal palo tal astilla".

Seguro que te interesa:

Los niños de 'Spy Kids' se reencuentran durante la cuarentena… y no vas a reconocer a ninguno de los dos