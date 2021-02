Meghan Trainor y Daryl Sabara ('Spy Kids') presentan a su primer hijo: "Bienvenido al mundo Riley"

El pasado mes de octubre de 2020 Meghan Trainor y Daryl Sabara confirmaban que estaban esperando su primer hijo juntos. La cantante y el actor de 'Spy Kids' se casaron el 2018 y ahora acaban de ampliar la familia.

El pequeño Riley, que es como lo han llamado, nacía el pasado 8 de febrero pero no ha sido hasta el 14 de febrero, coincidiendo con el día de San Valentín, cuando han querido dar la noticia.

Lo han hecho a través de unas preciosas imágenes que ambos han publicado en sus respectivas cuentas de Instagram. Así, Daryl escribía en su post: "Riley.7 libras 8 oz. 8/2/21. PD- Meghan Trainor eres mi San Valentín para siempre y estoy más que agradecido por haber traído a nuestro hijo al mundo".

Mientras que Meghan comentaba: "¡Lo conocimos el lunes 8 de febrero! Estamos MUY ENAMORADOS ¡Gracias Daryl Sabara por el mejor regalo de San Valentín! ¡Bienvenido al mundo Riley!".

A lo largo de estos meses la artista ha ido publicando muchas fotos donde hemos podido ver cómo ha evolucionado su embarazo. Además, el pasado mes de diciembre Trainor concedió una entrevista a 'The Tonight Show', el programa de Jimmy Fallon donde decía: "Estoy tan embarazada. Tengo diabetes gestacional, pero muchas mujeres la tienen. Fue simplemente el desconocimiento. No sabía qué era. Es como una cuestión de genética. Mi mamá la tenía y ni siquiera me dio una advertencia completa "

"Ahora solo estoy pendiente de lo que como", continuaba. "Lo anoto todo. Reviso mi sangre. Y estamos bien. Es como un juego para mí y estoy ganando. Es bueno saber que ambos estamos sanos", decía al respecto.

