Meghan Trainor habla de las complicaciones de su hijo con Daryl Sabara ('Spy Kids') al nacer: "¿Por qué no está llorando?"

Meghan Trainor se casaba con el actor de 'Spy Kids' Daryl Sabara en el año 2018, dos años después dieron la noticia de que estaban esperando su primer hijo. Un precioso niño al que han llamado Riley y que nació en febrero de 2021.

"Riley.7 libras 8 oz. 8/2/21. PD- Meghan Trainor eres mi San Valentín para siempre y estoy más que agradecido por haber traído a nuestro hijo al mundo, escribía el actor ya que fue el Día de los Enamorados cuando presentaron a su pequeño.

Mientras que Meghan comentaba: "¡Lo conocimos el lunes 8 de febrero! Estamos MUY ENAMORADOS ¡Gracias Daryl Sabara por el mejor regalo de San Valentín! ¡Bienvenido al mundo Riley!".

Ahora, cuatro meses después del nacimiento de Riley, Meghan ha confesado en una entrevista al programa 'Today' lo duro que fue el parto del bebé ya que nació con una serie de complicaciones: "Fue un comienzo difícil", afirma.

"Fue una de esas historias de terror en las que no lloró", empieza diciendo Trainor. "No hizo ruido cuando salió. Yo estaba como, '¿Por qué no está llorando?' Luego me dijeron que tenía problemas para respirar. Fue aterrador".

La artista continúa diciendo que lo sostuvo por un momento y luego se lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos neonatales ya que necesitaba una sonda de alimentación: "Lo vi por un segundo antes de que se lo llevaran. Esa fue probablemente la peor parte", concluía.

El pasado mes de abril Meghan publicó un vídeo del niño al poco de nacer donde se le veía en el hospital con la sonda puesta: "Tuvimos un comienzo difícil ... pero Riley esyá perfecto, feliz y saludable. Qué suerte ser tu mamá, mi dulce niño".

