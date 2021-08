De vacaciones paradisíacas: Mario Casas, alucinado con las habilidades de su hermano pequeño Daniel

Mario Casas es un actor que no para. En los últimos años ha trabajado en muchos proyectos completamente diferentes, como 'El fotógrafo de Mauthausen' o 'El Inocente' y hasta ha conseguido uno de los premios más importantes del cine español: el Goya a Mejor Actor por 'No matarás'.

Por eso ahora está disfrutando de unas grandiosas vacaciones con su familia en la Costa Brava. Y está aprovechando las redes sociales para mostrárselo a todos sus seguidores en Instagram.

El actor hacía subir la temperatura con esta foto en bañador en la que aparece marcando músculos y luciendo tatuajes.

El intérprete está en uno de sus mejores momentos de forma física, sobre todo teniendo en cuenta cómo ha tenido que bajar y subir de peso en sus últimos proyectos, y se ha dejado el cabello más largo de lo habitual en él, tanto que su hermana Sheila Casas le llama en sus fotos "el príncipe Eric".

Pero también ha querido enseñar la buena relación que tiene con su familia, sobre todo con sus hermanos, incluido el actor Óscar Casas. Y, por supuesto, al pequeño Daniel, el menor de la familia, con el que a Mario se le cae la baba constantemente.

Sobre todo ahora que puede, como hermano mayor, presumir de sus habilidades para el surf. Aunque con surf o sin él, lo que es evidente es que el actor está disfrutando de una vacaciones espectaculares. Puedes ver más vídeos y fotos que ha subido en el vídeo de arriba.

Las vacaciones de Mario Casas con su hermano | Instagram @mario_houses

El pequeño Daniel y el enorme Goya

Hace unos meses, Mario Casas ganó el Goya a Mejor actor por 'No matarás' y, aunque la euforia e ilusión se podía palpar en el ambiente desde el primer segundo, fue Daniel, el pequeño de la familia Casas, el que terminó de coronar el momento como un recuerdo de lo más entrañable.

El niño, con tan solo 6 años, se lanzó a abrazar y besar a su hermano, a la vez le regalaba con dulzura una figura de Iron Man, como si fuese el propio Goya que acababa de recibir, pero que no podía tomar por ser una gala virtual. Mario, al borde del llanto, le dedicó: "Aquí está, mi hermano pequeño que hace unas semanas me dijo que si ganaba, me lo regalaba (la figura de Iron Man). Es el mejor premio del mundo", contaba entonces.

