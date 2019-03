La única frase con la que Jamie Dornan se para a firmar autógrafos

Desde que se estrenó la saga 'Cincuenta sombras' la fama de Jamie Dornan no ha hecho más que ir en aumento, pero lo cierto es que a veces al actor de Christian Grey le cuesta sobrellevar la fama y la atención de las fans.

Y es que su legión de seguidores le persigue allá donde va, como ha ocurrido recientemente en Escocia en The Old Course, el club de golf donde participa en campeonatos. Una horda de fans apareció para animarle e intentar acercarse a él, y según ha contado su compañero del torneo Tyrrell Hatton, no todas son tan afortunadas.

El golfista profesional ha relatado entre risas que sólo las fans más ingeniosas consiguieron la atención de Jamie Dornan:

"Hubo un día en el que hacía muchísimo frío y cuando terminamos, una mujer gritó: '¡Aquí, Jamie! Nos hemos convertido en 'Cincuenta sombras de azul' esperándote'".

Al parecer esa referencia a la saga 'Cincuenta sombras' mezclada con la hipotermia de la propia muchacha fueron las palabras mágicas. ¿Cómo te acercarías tú?