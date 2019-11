Aunque Chris Evans es mundialmente famoso por su papel como Capitán América, el líder de los Vengadores, lo cierto es que pocos saben que su hermano Scott Evans también es actor. El joven intérprete tiene un papel recurrente en la serie 'Grace y Frankie' y es protagonista de una película pendiente de estreno, 'Sell By'.

Ambos han acudido a 'The Tonight Show con Jimmy Fallon' donde han demostrado que se llevan genial, tanto que no han tenido problema en contar sus secretos familiares ante todo el mundo.

Scott, de 36 años, contó que cuando tenía 8 o 9 años "mi padre me empujó contra una mesita de café y me abrí la cabeza y terminé necesitando puntos. Era como la escena de un crimen y Chris estaba como 'por favor, no digas nada', así que conté que me había caído".

Tras esta revelación Chris ha exclamado sorprendido que "¡eso era entre nosotros! Llegó mi madre y él me cubrió las espaldas". Puedes ver toda la entrevista del actor de Capitán América y su hermano Scott aquí.

Seguro que te interesa:

No era el final: Chris Evans volverá a ser Capitán América para Marvel