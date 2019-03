Tráiler de 'Outsider': Jared Leto se introduce en la yakuza en lo nuevo de Netflix

Jared Leto vuelve a sorprendernos con un cambio de imagen radical y tras convertirse en el Joker para 'Escuadrón Suicida' se adentra en el peligroso mundo de la yakuza, la mafia japonesa. Nick Lowell, interpretado por Jared Leto, es un soldado estadounidense encarcelado en el Japón de la posguerra entra en el oscuro mundo de la yakuza como pago por su libertad. 'The Outsider' llegará a Netflix el próximo 9 de marzo. La cinta está dirigida por Martin Zandvliet y destacan en su reparto también Tadanobu Asano, Kippei Shîna, Emile Hirsch y Rory Cochrane. Póster de 'Outsider' | seestrena.com

