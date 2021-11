Ya está disponible el tráiler de 'American Underdog', sobre la historia del quarterback de la NFL Kurt Warner. Lionsgate ha lanzado este vistazo a la cinta, que está protagonizada por Zachary Levi. El superhéroe de DC, más en forma que nunca, se pone en la piel de este jugador de fútbol americano que consiguió su sueño de pasar de trabajar en un supermercado a jugar en las grandes ligas.

La cinta se basa en las propias memorias de Warner, 'All Things Possible: My Story of Faith, Football and the First Miracle Season' y completan el reparto Anna Paquin, como mujer del protagonista, y Dennis Quaid como el entrenador que decide pensar diferente.

'American Underdog' se estrena el Día de Navidad en Estados Unidos, el 25 de diciembre.

Sinopsis de 'American Underdog'

'American Underdog' cuenta la inspiradora historia real de Kurt Warner (Levi), que pasó de reponer mercancía en un supermercado a ser MVP de la NFL dos veces, campeón de la Super Bowl y quarterback del Paseo de la Fama.

La película se centra en la especial historia de Warner y años de retos y obstáculos que podrían haber impedido sus aspiraciones de ser un jugador de la NFL, pero justo cuando sus sueños parecían ser inalcanzables, solo el apoyo de su mujer (Paquin) y de su familia y entrenadores Warner consigue encontrar la fuerza para mostrar al mundo el campeón que realmente es.

American Underdog es una emotiva historia que demuestra que todo es posible cuando tienes fe, familia y determinación.

