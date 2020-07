John Travolta está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras la perdida de su mujer la actriz Kelly Preston, que murió el pasado domingo después de luchar en privado contra un cáncer de mama desde hacia dos años.

Pero esta no es la primera vez que John ha pasado una situación parecida y es que el protagonista de 'Grease' sufrió la muerte de su primer amor décadas atrás. Se trataba de la actriz Diana Hyland a la que conoció en 1976 tras coincidir en la película 'El chico en la burbuja de plástico', donde Diana hacía de la madre de Travolta, ya que se llevaban 18 años.

A pesar de la diferencia de edad, Travolta tenía 22 años y Hyland 40, mantuvieron una preciosa relación que superó todas las barreras. Diana se acababa de divorciar de su marido con el que tenía un hijo y Travolta estaba empezando su carrera obteniendo sus primeros papeles protagonistas ya que todavía no había triunfado ni con 'Fiebre del sábado noche' ni con 'Grease'.

Pero, su amor tenía los días contados ya que poco después de empezar su noviazgo detectan un cáncer de mama a Diana. Y, aunque le realizaron una mastectomía moría en 1977 a los 41 años. Lo que hizo que el actor se enfrentara a su primera tragedia personal siendo muy joven.

Travolta, unos meses después de la muerte de Hyland dijo: "Nunca he estado más enamorado de nadie en mi vida. Pensé que estaba enamorado antes, pero no lo estaba". Añadió, "Desde el momento en que la conocí me sentí atraído. Éramos como dos maníacos hablando todo el tiempo en el set de 'El chico en la burbuja de plástico'. Después de un mes se volvió romántico", manifestaba en una entrevista de 1977 con 'People'.

En la entrevista, Travolta compartió que tenía grandes planes para su futuro con Hyland: "Elegí una casa, y Diana y yo planeábamos mudarnos justo después de esta película. Si estuviera viva, es muy posible que me hubiera casado con ella". Reconoció que "se había divertido más" con ella que nunca antes.

"Lo extraño es que justo antes de conocernos pensé que nunca tendría una relación exitosa. Me dijo que ella también había pensado lo mismo. Entonces, bam", confesaba entonces.

El actor expresó estar contento por los últimos días junto a la actriz: "Le di una gran alegría los últimos meses de su vida. Siempre siento que ella está conmigo, quiero decir que sus intenciones lo están. Diana siempre quiso el mundo para mí de todas las maneras posibles".

