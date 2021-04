Tom Hiddleston ('Loki') responde a los rumores sobre si será el nuevo James Bond tras Daniel Craig

Tom Hiddleston se encuentra actualmente en un estado pletórico a nivel profesional. El actor no para de sorprender con sus capacidades interpretativas después de haber encarnado a Loki durante 10 años seguidos en las películas de Marvel. Ahora, el actor continuará encarnando al personaje pero esta vez en la serie de Disney+ que se estrenará el próximo 11 de junio.

Así, el actor retoma su carrera tras un tiempo alejado de Hollywood y parece que tiene bastantes proyectos en mente. De hecho el nombre del británico es uno de los que está sonando con fuerza para dar vida al nuevo James Bond en sustitución de Daniel Craig tras 'Sin tiempo para morir', su última película encarnando al agente 007.

En una entrevista para Empire Hiddelston ha abordado estas especulaciones comentando: "¿Qué puedo decir que no sepáis ya? Es interesante que de repente me haya vuelto muy consciente de lo que digo, ¿no? Porque hay algo en lo que estoy diciendo que seguro que se convierte en una historia. No para ti, sino para el mundo exterior. Todo lo que digo, he descubierto, que genera más preguntas".

El medio hermano de Thor parece estar cansado de que se le malinterprete, y ha dejado claro que se ha vuelto muy consciente de lo que dice. Aunque con su respuesta ha dado pie a que los rumores tomen más fuerza que antes.

Para ponerse en la piel del famoso agente secreto inglés tendrá que competir con otros grandes candidatos, entre los más sonados por ahora están Regé-Jean Page ('Los Bridgerton') y Tom Holland ('SpiderMan'). ¿Será uno de ellos el elegido?

