Los grandes estrenos están por llegar a partir del 12 de junio, pero ya en cartelera podemos ver grandes películas como 'Spider Man: Lejos de Casa', última entrega del lanza telarañas y cierre de la última saga de Marvel o 'Yesterday', donde un músico que intenta abrirse camino en el mundo del espectáculo se da cuenta que es la única persona que se acuerda de los Beatles. Películas que han enamorado a su público y están rompiendo la taquilla. Estos son todos los grandes estrenos que no te puedes perder este verano:

12 de julio

-'Annabelle vuelve a casa'. Próxima entrega de la saga 'The Conjuring' con otro spin-off sobre la muñeca diabólica. Esta vez la acción se centrará en la hija de los Warren, la cual se quedará sola con sus niñeras mientras que sus padres atienden un viaje de negocios. La muñeca será liberada y el mal se extenderá por la casa, aterrando a todo el que esté en ella.

-'El cuento de las comadrejas'. Remake de la película 'Los muchachos de antes no usaban arsénico'. La película cuenta la historia de una bella estrella del cine de la época dorada de los largometrajes, un actor en el ocaso de su vida, un escritor frustrado y un director de cine que buscan cuidar todo lo que han construido durante su vida, pero la llegada de una joven pareja pondrá sus planes del revés. Una producción argentina que cuenta con la colaboración de Clara Lago.

-'Serenity'. Baker Dill (Matthew McConaughey) es un capitán de un barco pesquero en una isla del Caribe. Cuando menos lo espera, su pasado vuelve para atormentarle, atrapándolo en una realidad que no es lo que parece. Su exmujer (Anne Hathaway) aparece para pedirle ayuda sobre la seguridad de su hijo y ella misma.

19 de julio

-'El Rey León'. Simba (Donal Glover) vive en la sabana africana despreocupadamente, aprendiendo todo lo posible para cuando sea rey de la misma. Todo se ve truncado cuando su tío Scar (Chiwetel Ejiofor) mata a su padre, el rey Mufasa. Simba se verá obligado a escapar culpado de la muerte de su padre. En su destierro, descubrirá la verdad sobre su pasado y luchará por lo que es suyo.

26 de julio

-'Venganza bajo cero'. Un conductor de quitanieves (Liam Neeson) vive tranquilamente hasta que su hijo muere por una sobredosis. De manera repentina se verá en medio de una guerra entre los narcotraficantes.

-'Midsommar'. Una pareja que no está pasando por la mejor racha decide acudir con unos amigos a Midsommar, un festival de música que se celebra cada 90 años. Lo que parecen unas vacaciones idílicas, se convierte en una pesadilla cuando los aldeanos locales les invitan a participar en diferentes actividades.

1 de agosto

-'Fast and Furious: Hobbs and Shaw'. El nuevo spin-off de la saga 'Fast and Furious' donde los protagonistas Hobbs y Shaw, los cuales no se llevan nada bien, tendrán que trabajar juntos para combatir a un soldado mejorado.

2 de agosto

-'Padre no hay más que uno'. Javier es el típico "cuñao" que no se encarga de nada en lo referido a los cuidados de la casa y de sus 5 hijos, increpando a su mujer porque piensa que se ahoga en un vaso de agua. Ahora que ella se va de vacaciones y se tendrá que encargar, verá lo difícil que es lidiar con la situación. Una comedia a cargo de Santiago Segura y Silvia Abril.

15 de agosto

-'Érase una vez… en Hollywood'. La última película de Quentin Tarantino centra su trama en los años 60 en un Hollywood cambiante, donde Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) intentará amoldarse a los cambios de su entorno junto a su mejor amigo y doble Cliff Booth (Brad Pitt). Rick tiene una vecina muy famosa, Sharon Tate (Margot Robbie) la cual tendrá un futuro muy siniestro.

23 de agosto

-'Chicos buenos'. Tres amigos son invitados a su primera fiesta y buscan como aprender a besar antes de que llegue el gran día. En su investigación rompen un dron el cual no deberían haber tocado, buscando soluciones para reponerlo, se embarcan en una trama de drogas y policías que les traerá muchas lágrimas. Uno de sus protas es Jacob Tremblay, actor de películas como 'Wonder' o 'La habitación'.

30 de agosto

-'Dora y la Ciudad Perdida'. La adaptación al cine de Dora la Exploradora, una niña aventurera que ahora tendrá que ir al instituto. Dora no tardará en formar un equipo para ir a buscar a sus padres desaparecidos y descubrir los secretos de una ciudad perdida hecha de oro. Entre el reparto se encuentran Eva Longoria y Daniel Peña.

