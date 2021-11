Sylvester Stallone revela que estuvo a punto de morir rodando esta escena de 'Rocky IV'

El actor Sylvester Stallone ha interpretado durante años papeles de personajes prácticamente indestructibles, pero lo cierto es que él vio la muerte bien de cerca rodando una escena de 'Rocky IV', estrenada en 1985.

La escena en cuestión era la de un combate de boxeo de Rocky con Ivan Drago, es decir, Dolph Lundgren. Stallone, que ahora tiene 75 años, ha hablado de la grabación de esta escena en un vídeo subido a su canal de YouTube llamado 'The Making of Rocky vs. Drago'.

"Lo primero que grabamos fue mi entrada, su entrada al ring y las presentaciones y luego me lesioné mucho durante la pelea y me tuvieron que trasladar a cuidados intensivos a California desde Canadá".

Y continúa explicando: "Bueno, me pulverizó. Y no lo sentí en ese momento justo, pero esa noche mi corazón comenzó a hincharse. Me subió la presión arterial a 260 y estuve a punto de subir con los ángele. Lo siguiente que recuerdo es estar en ese vuelo de emergencia viajando a baja altitud. Después recuerdo estar en cuidados intensivos rodeado de monjas y luego tuve que volver y terminar la pelea", dice en el vídeo.

Stallone continua contando que permaneció en la UCI durante cuatro días antes de regresar para filmar el resto de la escena final de la pelea, y confirma que el fuerte golpe de Lundgren en su pecho que provocó todo esto es "el que está en la película original".

Puedes ver cómo narra todo lo ocurrido en su vídeo en Youtube, bajo estas líneas.

