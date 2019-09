'Hustlers' todavía no se ha estrenado en nuestro país (al otro lado del charco lo hizo el pasado 7 de de septiembre) y ya está dando de que hablar. La nueva película de Jennifer Lopez cuenta la historia de un grupo de strippers que estafan a ricos magnates de Wal Street.

La producción está en boca de todos sobre todo por espectaculares escenas, como la de JLo desnuda ante las cámaras. Sin embargo, no todo el mundo está contento con esta película.

Pero en esta ocasión, el enfado no viene de la mano de la trama ni las imágenes. Varias trabajadoras del Show Palace de Nueva York, lugar donde fue grabada la película, afirman que no han recibido ningún tipo de compensación por el tiempo que el club estuvo cerrado por el rodaje, tal y como informa Rolling Stone.

Es decir, por el tiempo que el local estuvo cerrado, las strippers no pudieron trabajar, por lo que perdieron miles de dólares. Las únicas bailarinas que obtuvieron algún tipo de remuneración fueron aquellas que tuvieron algún papel. Además, algunas de ellas también se han pronunciado por redes sociales alegando que "no le preocupan las bailarinas": "Ey tíos, sé que es una mierda pero The Hustlers explota el trasfondo de las bailarinas y trabajadoras sexuales para rodar la mayor parte de la película y Jennifer Lopez ha construido un carrera entera a base de robar a las mujeres negras".

'Hustlers' está basada en un artículo de 2015 de la revista New York en el que se narraba como un gurpo de strippers se organizaron para superar la crisis económica estafando a los ricos de Wall Street. La película, que también está protagonizada por Lili Reinhart, Cadri B y Cosntance Wu, se estrenará en España el próximo 8 de noviembre.

