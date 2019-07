Con la llegada de 'Star Wars: The Rise of Skywalker', muchos de los fans ya esperan ansiosos la nueva trilogía de Disney y tal y como prometió su director J.J. Abrams, el nuevo estreno traerá respuestas a preguntas como el origen de Rey ¿quiénes son sus padres?

Desde el estreno de la película 'Star Wars: El despertar de la Fuerza', la pregunta sobre los padres de Rey ha estado continuamente en la cabeza de los fans. En el episodio VIII 'Star Wars: Los últimos Jedi', el protagonista Kylo Ren (Adam Driver) le dijo a Rey (Daisy Ridley) que sus padres son "unos chatarreros que la habían abandonado en Jakku".

Tras arrastrar varias especulaciones por parte de los fans, muchos eran los rumores que señalaban a la joven como posible fruto de una relación de Han Solo, pero no con Leia.

Ahora, tras la filtración de una imagen en Reddit que presuntamente pertenece a la próxima guía de 'Star Wars: The Rise of Skywalker' se podría haber dado a conocer cómo fue el abandono de la joven Rey en el planeta Jakku. En el texto se puede leer "Una pequeña Rey mira imponente mientras una nave espacial se aleja, abandonándola en el desconocido mundo de Jakku", esto revela que realmente la joven no es originaria de Jakku, sino que fue abandonada ahí por lo que sus padres no podrían ser los "simples chatarreros", como le dijo Kylo Ren.

Aun así, son muchas las incógnitas que seguiremos teniendo hasta que se resuelvan con su próximo estreno 'Star Wars: The Rise of Skywalker' el 20 de diciembre en España. ¿Dónde nació Rey? ¿Quiénes son realmente sus padres? y sobre todo... ¿Por qué la abandonaron en Jakku?

...

Seguro que te interesa:

Primer tráiler de 'Star Wars: The Rise of Skywalker': ¿Es el fin de la saga?