Estos podrían ser los verdaderos (e inesperados) padres de Rey en 'Star Wars'

Las duras palabras de Kylo Ren a Rey en 'Star Wars: Los últimos Jedi' hizo a muchos fans desechar la posibilidad de que Rey fuera de la familia Skywalker. Sobre su origen, le dijo que sus padres eran dos desconocidos que la abandonaron en Jakku.

Pero según publica Making Star Wars, las esperanzas podrían volver de nuevo a los corazones de los seguidores de la saga. El padre de Rey sería Han Solo, pero su madre no sería Leia. "No es hija de Leia Organa, por lo que no es una Skywalker".

Ahí no acaba la cosa: Otros fans sugieren que Han Solo fue infiel a Leia, ¡con la mujer de Luke, Mara Jade!

¿Qué, cómo te quedas? Aunque la segunda parte de la teoría es rizar el rizo, ¿crees que en 'El ascenso de Skywalker' encontraremos la respuesta a la pregunta?

