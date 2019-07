'Spider Man: Lejos de Casa' es la finalización a la fase 3 de Marvel, como era de esperar cierra importantes tramas y contesta varias preguntas que arrastrábamos de 'Vengadores: Endgame'. Lo que no sabíamos es que los guionistas de la película contaron solo con un poco más de información que los propios espectadores para desarrollar la cinta, ellos mismos lo han contado en 'The New Work Times'.

"Estábamos como, espera, ¿quién se va de verdad, quién regresará? Nosotros no vimos 'Endgame' hasta su premier. Es posible que si no fuéramos tan avanzados hubiéramos agregado algún chiste sobre Valquiria montando a Pegaso, porque definitivamente queríamos incluir eso", declaraba Chris McKenna, guionista de 'Spider Man: Lejos de Casa'.

Erik Sommers desveló al medio los únicos tres detalles claves que sabían para hacer la segunda entrega del hombre araña: el salto temporal de 5 años, las muertes de Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) e Iron Man (Robert Downey Jr.) y el chasquido de este último.

Dan Lebental y Leigh Folsom Boyd, montadores de de la película, les pasó algo similar. "Cuando el montaje del filme iba ya bastante avanzado, pudieron ver 'Vengadores: Endgame', pero estábamos ya muy metidos en el proceso de montaje, claramente teníamos nuestras teorías, pero había que hacer una serie de cambios".

Ahora, con la fase 3 terminada, todo el mundo tiene los ojos puestos en lo que está por venir y el propio Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, asegura que lo que nos espera en la historia del trepa muros será lo nunca visto, aumentando las expectativas de los fans.

