Este viernes 5 de julio tendrá lugar la finalización de la fase 3 de Marvel, de la mano de Tom Holland, 'Spider Man: Far From Home'. Tras todos estos años a muchos fans se les hará duro despedir una etapa como ha sido el Universo Marvel hasta ahora. Pero no hay mal que por bien no venga, ya que la fase 4 ya está en marcha llena de novedades y nuevos superhéroes.

Para hacer más amena la espera, todos los equipos de producción de Marvel suelen colgar en sus redes pequeños guiños y revelaciones, como ha hecho recientemente Jon Watts, director de la película, para enseñarnos el grimoso truco que utiliza Holland para beber cuando está dentro del traje de Spider Man.

Mediante Instagram, Watts mostró a Holland bebiendo un café con un largo tubo de plástico, ya que la máscara le impide beber de otra manera.

Como ya hemos podido ver en los tráilers, la película estará repleta de nuevos trajes, cómo este ejemplo que no deja a Holland disfrutar de un café mientras trabaja. Esta nueva película nos traerá la maduración de Spider Man, ya que la relación con sus amigos se estrechará aún más y Peter Parker tendrá que superar la muerte de su mentor para convertirse en algo más grande de lo que ha sido hasta ahora.

