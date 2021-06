'¡Shazam!' se estrenó en 2019 y tuvo una gran acogida entre los fans de DC dando un soplo de aire fresco al universo.

La mayor sorpresa de la película, protagonizada por Zachary Levi, fue presentar a todo un nuevo grupo de superhéroes que consiguen la ancestral magia que los convierte en adultos fuertes y poderosos. Entre ellos se encontraban conocidos actores como Adam Brody o Ross Butler cuya participación se mantuvo en secreto hasta el estreno.

Ahora, la historia continúa con la esperada secuela 'Shazam! Fury of the Gods', que ya ha comenzado su producción como confirmó una filtración del nuevo y espectacular traje de Levi. Poco después, el propio actor lanzó el primer teaser del film "mostrando" a su manera el nuevo look. Puedes ver el vídeo arriba.

Ahora ha sido el director de ambas cintas, David F. Sandberg, quien ha sorprendido a todos publicando una épica imagen con todo el grupo de superhéroes.

"No sé cuánto tiempo podremos mantener los nuevos trajes sin que se filtren así que aquí va una foto que hice el otro día", apuntaba simplemente en su cuenta oficial.

En la foto se puede ver a Adam Brody, Grace Fulton, Ross Butler, Meagan Good y D.J. Cotrona con trajes parecidos al que ya vimos de Levi, ¡y no pueden lucir mejor!

La imagen, que también ha compartido Zachary escribiendo "Squad goals", ha confirmado que Grace Fulton pasará a interpretar también a la versión adulta de Mary como superhéroe, cuando en la primera película optaron por una actriz más mayor.

Rachel Zegler, estrella en ciernes que hará su debut en la 'West Side Story' de Steven Spielberg, también se ha unido al reparto y, aunque aún no conocemos su personaje, escribía en el Instagram de Levi diciendo: "hey conozco a estos tíos".

Su estreno está previsto en verano de 2023.

