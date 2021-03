Sharon Stone relata que pagó el sueldo de Leonardo DiCaprio cuando nadie apostaba por él

El libro de Sharon Stone, 'The Beauty of Living Twice', ya está a la venta y no para de causar revuelo. Como quizás sepas Sharon Stone actuó y firmó como productora de la película 'Rápida y Mortal', dirigida por Sam Raimi, en 1995. Lo que no sabíamos hasta ahora, es que tuvo que lidiar con ciertos problemas que se llevo al territorio personal, debido a una confrontación de ideas con el estudio.

Stone pago el sueldo del brillante y exitoso artista de Hollywood Leonardo DiCaprio de su propio bolsillo, ya que, TriStar Pictures, prefería fichar a un actor más conocido de la época para el papel.

En sus memorias 'The Beauty of Living Twice' escribe: "Este chaval llamado Leonardo DiCaprio fue el único que clavó la audición. En mi opinión, él fue el único que entró y lloró, suplicando a su padre que lo quisiera, mientras moría en la escena".

Stone recuerda que el estudio le preguntó: "¿Por qué un desconocido, Sharon? ¿Por qué siempre te estás disparando a ti misma en el pie?". Ella aunque DiCaprio no era un intérprete consolidado en la época, recalca haber visto algo en él, y a día de hoy tiene una de las carreras mas prolíficas de Hollywood, contando con películas como: 'Titanic', 'Érase una vez.. en Hollywood', 'El renacido' o 'El lobo de Wall Street'.

La impactante historia de esta película continúa con Sam Raimi, el que finalmente fue director del largometraje. Los proyectos anteriores del cineasta, como 'The Evil Dead' y 'Army of Darkness', llevaron al estudio a creer que Raimi era un director de segunda categoría. Stone dice que le dijo a TriStar que Raimi "trabajaría casi gratis como incentivo", y el estudio lo contrató poco después.

"Conseguir ser productora como actriz consistía a menudo en un 'acuerdo de vanidad', te pagaban por el puesto pero te tenías que callar y apartarte de su camino", escribe Stone, pero ella quiso lanzarse al vacío y apostar por lo que creía ver como talento. "Les dije que no aceptaría ese 'acuerdo de vanidad'. Eso trajo mucho silencio y no mucha alegría al otro lado".

