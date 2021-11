Sharon Stone pide a sus fans que recen por su madre tras sufrir otro derrame cerebral

Sharon Stone ha mostrado a través de su cuenta de Instagram la preocupación que siente por su madre, Dorothy Marie Stone de 88 años, quien ha sufrido un derrame cerebral agudo.

La actriz pedía a sus fans en la red social que rezaran por su madre junto a una foto de ella: "Diga una oración por Dorothy Marie Stone, mi mamá, que ha sufrido otro derrame cerebral agudo esta noche".

El post se ha llenado de mensajes tanto de seguidores como de compañeros de profesión quienes no han dudado en mostrarlo su apoyo a Sharon Stone en estos duros momentos. Así, la actriz Debra Messing le escribía: "Oh, Sharon, enviando amor y diciendo oraciones".

Andie Macdowell comentaba: "Oraciones arriba". "Oh no", lamentaba Octavia Spence. Mientras que Mira Sorvino comentaba: "¡Oh, no Sharon, lo haremos!".

Sharon Stone sufrió un ictus

Varios miembros de la familia de Sharon Stone han sufrido derrames cerebrales, tanto que hasta la misma actriz llegó a tener un ictus muy duro: "Mi madre tuvo un derrame cerebral. Mi abuela tuvo un derrame cerebral. Tuve un derrame cerebral masivo, y una hemorragia cerebral de nueve días", reconocía hace unos años.

Sharon sufrió importantes secuelas y tuvo problemas para volver a hablar, caminar e incluso recuperar la pérdida de visión. Además de afirmar que su experiencia fue terrible con respecto a la gente que la rodeaba: "La gente me trató de una manera que fue brutalmente cruel. Desde otras mujeres en mi propio negocio hasta la jueza que manejó mi caso de custodia, no creo que nadie entienda lo peligroso que es un derrame cerebral para las mujeres y lo que se necesita para recuperarse; me tomó cerca de siete años", decía a 'Variety'.

"Si tienes un dolor de cabeza muy fuerte, debes ir al hospital. No llegué al hospital hasta el tercero o cuarto día de mi derrame cerebral. La mayoría de gente muere. Tenía un 1% de probabilidad de vivir cuando me operaron", terminaba diciendo entonces.

Seguro que te interesa:

El momento en que Sharon Stone pensó que había matado a su compañero en 'Instinto básico': "Estaba horrorizada, desnuda y manchada de sangre"