Sharon Stone habla sobre ser tildada de "difícil" y del impacto de su carácter en su carrera

Sharon Stone nunca se ha caracterizado por tener pelos en la lengua. Siempre ha dicho lo que pensaba y lo que consideraba justo, pero cree que ser así le ha pasado factura. Ha hablado con WSJ. MAGAZINE sobre su carácter y forma crítica de expresar y ha achacado a que se la tildase de "difícil" los más y los menos de su carrera cinematográfica.

"Estoy emocionada de ver a dónde pertenezco en el mundo, de ver hacia dónde va mi viaje", dice la actriz al medio. "Creo que cuando decía todas estas cosas, que ahora Kamala Harris, nuestra fabulosa vicepresidenta, y Michelle Obama y Hillary Clinton están discutiendo con avidez, sobre los derechos de las mujeres, eso hizo que mi carrera cinematográfica fuera bastante difícil", confiesa con la sinceridad que la caracteriza.

"La gente me encontró 'difícil', porque pedía esas cosas y esperaba obtener esas cosas que sentía que eran correctas y apropiadas para mí y para otras mujeres", afirma Sharon Stone. "Eso me perjudicó a mí y a mi posición con mis colegas en el negocio. Lo que estoy esperando ver en este momento es que ahora la igualdad de género se está convirtiendo en la tarifa estándar, ¿me aceptarán de nuevo en mi comunidad cinematográfica, porque tuve esa gran opinión de la que habló el presidente Obama?", añade Stone, reivindicando que su mensaje del pasado es el actual.

"Estaba dispuesta a golpearme la cabeza contra el techo de cristal. Tendré que ver si esta guerrera herida puede ser aceptada de nuevo en su industria o si tendré que mudarme a otro lugar", se sincera la actriz, con desasosiego y esperanza a la vez.

Stone también admite que se sentía como si tuviera un "cabello realmente horrible" y prefería el atuendo hippie inspirado en los setenta de corsés y tacones sexys. "A menudo me blanqueo mi cabello, obviamente", explica la actriz de 63 años que se conserva estupendamente. Fue un icono de sensualidad gracias a 'Instinto básico' y todavía acumula miles y miles de likes cuando posa en bikini para dar la bienvenida al verano.

Pero la actriz, que recientemente ha sido relacionada con un rapero 38 años menor que ella, no se libra de preferir ropa más casual: "La verdad es que no me gusta estar incómoda, así que no soy de esa gente que veas a menudo con un corsé o zapatos incómodos o cosas que sean realmente difíciles de llevar. Me gusta la ropa que sea simple, limpia y estructural y arquitectónicamente interesante. Me gusta la ropa hippie".

