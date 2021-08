Selma Blair da buenas noticias sobre su esclerosis múltiple: "Las células madre consiguieron la remisión"

Selma Blair es una actriz de éxito que deslumbró al mundo por primera vez en 'The Broccoli Theory', aunque su carrera despegó de verdad cuando participó en películas como 'Crueles intenciones' o 'Una rubia muy legal', con Reese Witherspoon. Pero en este momento, a sus 49 años y tras haber revelado que padece esclerosis múltiple, la actriz ha apostado por sumergirse en la producción de su propio documental, 'Introducing Selma Blair'. En él, narra su experiencia con esta enfermedad crónica.

Además, justo ahora Selma Blair ha dado a sus seguidores, y a todo el mundo, muy buenas noticias sobre su enfermedad. "Mi pronóstico es genial", anunció Blair en el evento de la Asociación de Críticos de Televisión, en el que apareció virtualmente para hablar de su documental.

Ha explicado que su remisión viene después de un tratamiento que utiliza el trasplante hematopoyético de la vástago-célula. Blair contó que esperó un tiempo después de su tratamiento para que su inflamación y lesiones mejoraran, para compartirlo públicamente.

"Las células madre consiguieron la remisión", dijo Blair. "Tomó alrededor de un año después del tratamiento que la inflamación y las lesiones realmente bajaran, así que me resistí a hablar de ello, porque sentí la necesidad de estar más curada y más fija. He acumulado toda una vida de algo de equipaje en el cerebro que todavía necesita un poco de clasificación o aceptación. Eso, me llevó un momento obtener esa aceptación. No se ve así para todos".

La actriz dijo apreciar que su fama le haya proporcionado un medio, una voz, para concienciar a las personas compartiendo sus experiencias. Sobre para todos aquellos que como ella puedan estar luchando con sus propias enfermedades crónicas.

"Escuchar que alguien como yo aparece con un bastón o compartir algo que podría ser vergonzoso, fue una clave para muchas personas en encontrar consuelo en sí mismos y eso lo significa todo para mí", aseguró Blair. "Estoy encantada de tener alguna plataforma. De ninguna manera estoy diciendo que estoy hablando por todas las personas en esta condición o cualquier condición de enfermedad crónica, estoy hablando de mi historia y yo creo que ayuda a normalizar una cosa para abrir la puerta para que otras personas se sientan cómodas en contar sus historias. Estoy encantada de tener esto aquí". 'Introducing Selma Blair' se estrenará en cines el 15 de octubre.

