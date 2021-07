Sean Penn y su hija Dylan estrenan película juntos y el mundo queda en shock por su idéntico parecido con su madre Robin Wright

'Flag Day' llega a los cines el 20 de agosto y el primer tráiler está dando mucho que hablar. En él aparece su protagonista, Sean Penn, pero también su hija Dylan Penn, de la que puede sentirse muy orgulloso gracias al talento como actriz que ya muestra.

En esta película, Sean Penn interpreta al falsificador real John Vogel y Dylan, su hija de 30 años, también es su hija en la ficción Jennifer, que intentará descubrir cuál es la verdad detrás de la vida de su padre. De hecho, la historia de John Vogel está contada en 'Flag Day' por su hija Jennifer, ya que, en la vida real, escribió las memorias que se basa la película, 'Flim-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life'.

"Mi padre ansía la libertad, el tipo de libertad que la mayoría de las personas libres nunca experimentan", dice el personaje de Dylan Penn en el tráiler.

Dylan Penn en 'Flag Day' | MGM Studios

La cinta ha sido dirigida por el propio Sean Penn, que también ha estado acompañado en ella por su hijo menor, Hopper Penn, de 27 años. La película se estrenó por primera vez a principios de este mes en el Festival de Cannes, donde Penn acudió junto a Dylan y Hopper, los hijos que tiene juntos a su exmujer Robin Wright.

Pero los ojos de la gente no solo se han fijado en la trama trágica de la película cuando han visto el tráiler, sino también en lo mucho que se parece Dylan a su madre cuando era joven, que puedes apreciar en el vídeo de arriba.

La actriz de 'La princesa prometida' tenía cuando grabó dicha película la misma belleza y porte que tiene actualmente su hija, que parece sacada de la grabación. La misma larga melena rubia ondulada, los mismos ojos de color claro, la misma sonrisa de labios gruesos y, por supuesto, las mismas facciones y el mismo rostro ovalado.

Desde luego, Dylan Penn es una digna hija de sus padres, habiendo heredado su belleza y su talento. Por otro lado su hermano Hopper sí parece haber heredado más genes físicos de su padre. Menuda familia de guapos.

Robin Wright en 'La princesa prometida' | 20th Century Fox

