Scarlett Johansson revela que fue rechazada para interpretar a Viuda Negra

Cuando pensamos en la Viuda Negra, es imposible imaginar a otra actriz que no sea Scarlett Johansson. Sin embargo, para Marvel Studios no estuvo tan claro en un primer momento.

Scarlett Johansson se ha sincerado esta semana sobre lo duro que fue para ella ser rechazada para el papel de Natasha Romanoff. Así lo contaba en una entrevista para la BBC Radio: “Era una gran fan del primer Iron Man, yo quería trabajar con Jon Favreau y Robert Downey Jr. Cuando no conseguí el papel me sentí muy desanimada”. La actriz admitió que es algo normal por lo que los actores tienen que pasar. “Pero por suerte, unas semanas más tarde, la actriz que fue elegida para el papel rechazó la oferta por incompatibilidad de agenda”. Fue entonces cuando llamaron a Scarlett, “estaba muy emocionada de tener una segunda oportunidad, no hay mejor llamada que cuando pensabas que habías perdido un trabajo y lo terminas consiguiendo”.

En la entrevista, Scarlett también habló sobre la película en solitario ‘Viuda Negra’, que ya se ha convertido en el mejor estreno desde que comenzó la pandemia. Según ella, “esta película es el cierre que necesitaba el personaje tras ‘Vengadores Endgame’, Natasha Romanoff por fin decide enfrentarse a sí misma, superar la crisis en la que se encontraba y consigue ser realmente ella misma”.

La actriz que casi se queda con el papel

La actriz que Marvel Studios eligió originalmente para dar vida a Natasha Romanoff fue Emily Blunt. La carrera de esta actriz estaba en ese momento despegando, y aunque tuvo entre sus manos el papel, decidió finalmente rechazarlo. Emily Blunt ya contó su versión hace unos meses, en el programa de Howard Stern para SiriusXM, “rechazar el papel me rompió un poco el corazón, aunque no sé si las películas de superhéroes son para mí”.

...

Seguro que te interesa...