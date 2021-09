Salma Hayek, la madrastra del hijo de Linda Evangelista que es clavado a la modelo

Salma Hayek lleva 12 años felizmente casada con el multimillonario y empresario francés François-Henri Pinault. Fue en 2009 cuando contrajeron matrimonio tras años de relación y una hija en común, Valentina, que nació en septiembre de 2007.

Pero, lo que no muchos saben, es que durante su noviazgo Pinault y Salma rompieron durante un tiempo, momento en el que el francés tuvo un breve romance con la modelo Linda Evangelista.

La top modelo de los 90 tuvo a su único hijo en 2006 llamado Augustin James Evangelista pero no fue hasta el año 2011 cuando la canadiense hizo pública la paternidad de su hijo, confesando que el padre no era otro que François-Henri Pinault.

Tras el bombazo François ofreció una entrevista a la revista 'Elle' donde afirmaba que siempre "reconoció" a "Augie", como llaman al joven de forma cercana, como su hijo.

"Mi hijo se llama Augustin Evangelista Pinault, le reconocí en 2007", decía de forma clara. "Nació el 11 de octubre de 2006, cuando ya hacía más de ocho meses que nos habíamos separado", detallaba. "Siempre que es posible, hago que participe en mi vida de familia en Estados Unidos o en Francia, especialmente con su hermana Valentina, nacida en septiembre de 2007, está totalmente integrado en mi familia".

Valentina y Augie no son los únicos hijos del empresario ya que tuvo dos hijos mayores de su primer matrimonio con Dorothée Lepère, Francois, de 23 años, y Mathilde, de 20. La familia está muy unida y suelen pasar todos los momentos que pueden juntos.

Así, este pasado verano de 2021 pudimos ver a través de la cuenta de Instagram de Salma Hayek algunas fotos de todos disfrutando de unas maravillosas vacaciones en familia.

Concretamente Salma subió una foto donde Augie está sentado sonriente sobre las piernas de la mexicana. Una imagen en la que podemos ver el enorme parecido del joven con su madre Linda Evangelista.

El mensaje de Linda Evangelista revelando que su cara está deformada por una inervación estética

Recientemente, Linda Evangelista ha sido noticia en todo el mundo tras publicar un texto en su cuenta de Instagram donde confiesa que lleva tantos años retirada de su profesión como modelo y de la vida pública porque tiene el rostro deformado por una intervención estética.

"Estaba brutalmente desfigurada por el procedimiento CoolSculpting de Zeltiq, que hizo lo contrario de lo prometido. Aumentó, que no disminuyó, mis células de grasa y me deformó de forma permanente, incluso después de pasar por dos cirugías correctoras muy dolorosas sin éxito. Me han dejado, como ha descrito la prensa, 'irreconocible'", escribe la top model.

"He desarrollado hiperplasia adiposa paradójica, o PAH [por sus siglas en inglés], un riesgo del que no me advirtieron antes de someterme al procedimiento", aclara para después adentrar en el horror que ha vivido este tiempo.

"La PAH no solo ha destruido mi forma de ganarme el sustento, sino que me ha hecho caer en una rueda de gran depresión, una profunda tristeza y en las más bajas profundidades del autodesprecio", confiesa.

"En el proceso, me he convertido en una ermitaña. Con esta demanda, doy un paso al frente para liberarme de la vergüenza, y para hacer pública mi historia. Estoy muy cansada de vivir de esta manera. Me encantaría salir por la puerta con la cabeza alta, pese a que ya no parezca yo misma", termina diciendo.

