Salma Hayek confiesa la verdad detrás de sus fotos en bikini

Salma Hayek está disfrutando de una etapa profesional muy fructífera con cada vez más nuevos proyectos que la están posicionando como una de las actrices más demandas de Hollywood. Pronto podremos verla en las esperadísimas 'La casa de Gucci' y 'Eternals', junto a estrellas como Angelina Jolie.

Además, la actriz de 55 años luce espectacular físicamente y no lo oculta en absoluto en sus redes sociales, de hecho, en su cuenta de Instagram comparte a menudo una gran cantidad de fotos en bikini o bañador, algo que resulta muy "liberador" para ella, como le revela al medio ET. Pero parece ser que hay un motivo detrás de estas publicaciones que la mexicana ha confesado ahora.

"Tuve que perder mucho peso y hacer ejercicio para ponerme en bikini a finales del año pasado", se sincera Salma Hayek sobre su figura. "Me alegro de haber sacado muchas fotos, no me avergüenzo de ello, porque fue la primera semana de las vacaciones", añade.

"Pero después de esa primera semana y cuando escuché que todos volvían a la cuarentena, comencé a comer de nuevo. Guardé mis fotos, hoy no estoy en la misma condición y estoy difundiendo el amor como cada dos semanas", confiesa.

"¡Casi me estoy quedando sin ellas!", bromea Salma Hayek. "La gente está harta de eso, pero voy a dejar que se tomen un descanso. Van a pensar que llevo un bikini todos los días. No, todas son del mismo lugar", concluye diciendo.

"Estoy muy entusiasmada": también ha hablado sobre 'Eternals'

Con el mismo medio, Salma Hayek quiso dar también su opinión sobre 'Eternals', la película de Marvel que tantas veces se ha retrasado a causa de la pandemia y que podremos ver el 5 de noviembre. "Creo que definitivamente tiene su propio ADN dentro del universo Marvel. Es diferente", dice la actriz.

"Fue dirigida por una mujer [Chloé Zhao] y no hicimos la mayoría de las cosas en el estudio. Son lugares reales, lo cual es inusual para Marvel. Estoy muy entusiasmada con la película, definitivamente tiene el ambiente especial que es único. Estoy muy emocionada por eso y amo a mi personaje y amo al elenco", añade.

