El rodaje de 'Mad Max: Furia en la carretera' tuvo mucho de carretera y parece que principalmente mucho de furia. Al menos entre Charlize Theron y Tom Hardy, a los que les faltó poco para llegar al enfrentamiento físico.

Así se había rumoreado durante años y ahora lo confirma un libro que se acaba de publicar, 'Blood, Sweat an Chrome: The Wild and True Story of 'Mad Max: Fury Road' que puedes encontrar aquí y que ha escrito Kyle Buchanan.

Vanity Fair ya ha podido leerlo y cuenta que entre sus líneas Theron cuenta que aquello era el rosario de la aurora: "Éramos como dos padres en la parte delantera del coche. Estábamos peleando o estábamos enfriándonos el uno al otro, no sé cual es peor, y tenían que lidiar con eso los demás".

Y es que ambos son conscientes de que el equipo de producción de la cinta sufrió tanto o más que ellos durante el rodaje dirigido por George Miller. No es la primera vez que las dos estrellas de Hollywood cuentan lo accidentado que fue este proyecto por la enemistad que fraguaron, pero sí que este libro nos permite saber que existió un incidente concreto que hio que nada volviera a ser lo mismo.

El día que Charlize Theron explotó

Mark Goellnicht, uno de los operadores de cámara de 'Mad Max: Furia en la carretera', cuenta que recuerda aquel día como si fuera hoy: "La convocatoria para empezar a rodar era a las ocho. Charlize llegó a las ocho en punto, se sentó en el War Rig (el enorme vehículo en el que se desplazan durante toda la película) sabiendo que Tom nunca iba a estar allí a las ocho a pesar de que se lo habían pedido expresamente. Era conocido por no llegar nunca a tiempo por la mañana. Si el comienzo de rodaje era por la mañana, podías olvidarlo, no iba a llegar".

Hardy finalmente se presentó, pero tres horas más tarde, tiempo que Charlize estuvo esperando en el coche con el vestuario y el maquillaje listos. Y ahí empezó la batalla. "Ella saltó del coche y comenzó a insultarle: 'Multa a este desgraciado con 100.000 dólares por cada minuto que ha asaltado a este equipo, ¡qué irrespetuoso eres!", continúa explicando Goellnicht, que sostiene que ella tenía razón.

"Ella gritó, había ruido y viento, y no puedo saber cuánto escuchó Tom, pero se giró hacia ella y le dijo '¿qué acabas de decirme?'". "Era bastante agresivo, ella se sintió amenazada y ese fue el punto de inflexión", concluye Goellnicht.

El cambio en el rodaje

A partir de ese día Charlize Theron hizo que la productora Denise Di Novi la acompañara en todo momento en el set para evitar más conflictos con su compañero de rodaje.

"Llegó a un lugar en el que estaba un poco fuera de control, y había una sensación de que tal vez enviar a una mujer productora podría igualar algo, porque no me sentía segura", cuenta la actriz. "De alguna manera puse mi pie en el suelo. Entonces George dijo: 'Está bien, bueno, si viene Denise...' Estaba abierto a eso y eso me hizo respirar un poco, porque sentí que otra mujer entendería a lo que me enfrentaba", considera.

