Sale a la luz la carta con la que Robert Downey Jr. se despidió de Marvel

La importancia de la figura de Iron Man en el MCU es algo que ningún fan cuestiona. Y parte de esa relevancia habría que agradecérsela, sin duda, a Robert Downey Jr. Ahora que se han rodado un total de 23 películas en el Universo Cinematográfico Marvel se corrobora lo relevante que sigue siendo Tony Stark.

Pero el actor dijo adiós al personaje en 2018, tras rodar 'Vengadores: Endgame'. En ese momento escribió una carta que ahora ha visto la luz en el libro recientemente publicado, The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe. Estas fueron sus emotivas palabras:

"Recuerdo perfectamente a ella (Gwyneth Paltrow), a Favs (Jon Favreau) y a mi sentados en una destartalada choza, hablando de Potts y Stark, cuando de repente él se emocionó, y la alegría, el alivio, la fe y el dolor se manifestaron.

Lo miré y le pregunté: '¿Qué pasa, jefe?' y él miró a ella y dijo: 'Acabo de darme cuenta de que esta película va a funcionar'. Resultó que estaba en lo cierto, y hubo otras claves oximorónicas de que Iron Man iba a ser un éxito contra todo pronóstico llamadas A) Una eficiencia poco ortodoxa y B) un empeño incesante.

Y no hace falta decir que la presencia de Samuel L. Jackson en todo momento (y su representación de Fury) ha sido un tejido conectivo, nuestro puente sobre numerosas brechas de credibilidad. Scarlett Johansson, Cheadle, Renner, Ruffalo, Hemsworth, Evans, Olsen y yo seguimos unidos. (Sí, hemos hablado de hacernos un tatuaje grupal).

Estamos más que impresionados con Pratt, Lilly, Rudd, Cumberbatch, ahora Boseman, por no decir de Larson, en quien todos estamos de acuerdo en que será una avanzada adecuada y capaz para la segunda década de travesuras. Odiaría no incluir a Holland (por lo tanto Watts) en la lista, habiendo relanzado de alguna manera la más reconocible de todas las creaciones de Marvel.

También me extenderé a Reynolds (para demostrar aún más que no soy un distribuidor específico esperando la beca). Mientras tenga tu coche, me remontaré al primer día y expresaré mi gratitud a Howard (nuestro Rhode original), quien fue parte integral de mi participación en el reparto. Casi por último, todos los némesis que Tony ha encontrado hasta ahora merecen una mención de honor, por lo que felicitaciones a Bridges, Rourke, Kingsley, Pearce, Hiddleston, Spader y, finalmente, Brolin.

Pero aquí el más importante eres tú... Si llegaste a los créditos finales de esta edición de aniversario, es probable que seas un fans, así que ahí está tu huevo de Pascua... ¡un espejo! Las personas que han respondido a la narración mitológica de estas historias son el propulsor de todas las cosas de Marvel. Siempre ha sido así, no hay suministro sin demanda. Desde la Comic Con 2007, ha sido evidente que la audiencia (sin ofender, THX) ya no solo estaba escuchando. Durante diez años, tú has copilotado la narrativa.

Finalmente, espero que estas películas traigan un diálogo sobre la igualdad, la justicia, la libertad, la aceptación de la diversidad y la lucha contra la intolerancia con el poder de la asociación, el sacrificio y el amor".

