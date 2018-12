Ryan Reynolds soborna al hacker que trolleó a Marvel por 'Vengadores: Endgame'

El esperado tráiler de 'Vengadores: Endgame' revolucionó, más si cabe, a los seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel, que se volvieron locos en busca de teorías sobre la cuarta entrega de 'Vengadores'. Algunos de ellos, después de ver el avance, probaron a buscar más información en el dominio que debería estar destinado a la película, avengersendgame.com.

Sin embargo, lo que los fans de las películas de Marvel se encontraron en esa dirección web, no fue otra cosa que una página destinada íntegramente a la promoción de 'Once Upon a Deadpool', la nueva cinta adaptada al público infantil y protagonizada por el superhéroe más gamberro de Marvel, Deadpool.

Lo que en un principio todos tomaron como una estrategia de marketing, resultó finalmente ser verdaderamente obra de un fan de los Vengadores, apodado Guy Inchair en Twitter, que habría comprado el dominio en abril de 2018, con la esperanza de intercambiárselo a Marvel por unas entradas para la premiere en Los Ángeles de 'Vengadores: Endgame'.

Cómo no, Ryan Reynolds, el mismísimo Deadpool, no pudo dejar pasar el homenaje que este usuario hizo a su personaje. El actor conocido por sus bromas en redes sociales envió un regalo al "troll" como agradecimiento.

"¡Acaba de llegar un paquete de Ryan Reynolds! ¡Wow! ¡Esto es precioso! Y lo cambiaré de inmediato por dos tickets para la premiere de 'Vengadores: Endgame'. ¿Interesados?", escribió Guy Inchair en un tuit, al recibirlo.

Creando un hilo, se respondió a sí mismo: "¡Santa Mierda! Hay cosas dentro (Esto merece dos entradas ¿no?) ¡Son de Canadá! ¡O de un canadiense al menos!".

El propio Reynolds ha respondido al hacker, con el siguiente tuit:

"Esto no significa que esté orgulloso de lo que hiciste. Simplemente da la casualidad de que te quiero", escribió Reynolds.

Ahora, si intentas acceder a alguna de las páginas web, te redirige a un vídeo de Ryan Reynolds que una fan realizó en 2012 por el cumpleaños del actor, un montaje que repasa la carrera del actor, con la canción 'Toxic' de Britney Spears de fondo.

El regalo del intérprete canadiense no parece ser suficiente para el troll, que no está dispuesto a tirar la toalla. En su última hazaña, ha grabado un vídeo disfrazado de Santa, en el que pide a Kevin Feige, presidente de Marvel, sus dos entradas. Habrá que esperar a 2019, para saber si todo su esfuerzo ha valido la pena.