Ryan Reynolds ha rodado nuevas escenas de 'Deadpool 2' para un reestreno

'Deadpool 2' todavía tiene más que decir, y parece que disfrutaremos más de Ryan Reynolds en el traje del superhéroe. Los realizadores y el equipo de la película quieren que 'Deadpool 2' llegue a más gente, y han decidido volver a grabar una versión algo más light: reduciendo la violencia y comprometiéndose para obtener una clasificación de "mayores de 13 años" (la original tiene una calificación de "mayores de 18"), el relanzamiento incluirá nuevas imágenes que el elenco y el equipo filmaron hace solo un par de meses.

El guionista Paul Wernick reveló: "Definitivamente hemos grabado cosas nuevas. Y bastante recientemente ", según recoge /Film. "Después de hacer Deadpool 2 y que todos estuviéramos sentados juntos, llegamos a la idea de hacer una película PG-13 (para mayores de 13 años)".

"Estuvimos dudando sobre varias opciones y entonces creo que fue Ryan (Reynolds) quien tuvo la idea y enseguida fuimos todos al estudio. Y dijeron, 'Hagámoslo. Encended las cámaras'. Hasta hace un par de meses hemos estado en los estudios de sonido rodando otra vez", explicaba Wernick. "Ryan se puso el traje y el equipo estaba de nuevo reunido. Dave Leitch, Ryan y el resto estábamos pasando un buen rato. Encaja todo muy bien, así que estamos súper emocionados".

El co-guionista Rhett Reese no reveló qué otros miembros del casting se unieron a Reynolds para filmar las nuevas escenas, aunque explicó que esta nueva realización no cambia la historia de Deadpool 2. "No queremos engañar ni queremos hacer spoilers" dijo Wernick. "Cuando todo esté más cerca, veremos lo que el estudio nos permite decir. No revelaría mucho sobre esto porque se arruinaría la diversión y la sorpresa para la audiencia", concluía.