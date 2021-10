Ryan Reynolds felicita a Hugh Jackman por su 53 cumpleaños personalizándose una nueva prenda con su cara

El actor de 'Deadpool', Ryan Reynolds, y la estrella de 'El gran showman', Hugh Jackman, son muy buenos amigos y mantienen una de las mejores amistades de Hollywood. Es más, tienen una relación muy conocida y querida por los fans, ya que llevan años intercambiándose bromas y trolleos en redes sociales. Esto ha hecho que el público esté muy atento a las menciones del uno al otro, porque siempre resulta casi imposible no reírse.

Otro capítulo de la guerra de bromas se ha desarrollado el pasado 12 de octubre, en el cumpleaños de Hugh Jackman, cuando Ryan ha aprovechado para publicar un vídeo dedicado a su querido amigo, y por supuesto, no podía faltar el toque cómico en su felicitación.

En el día del 53 cumpleaños del actor que interpreta a Lobezno, Reynolds aparece en su Instagram story con una de las canciones de 'El gran showman' de fondo. Así, ya está haciendo homenaje a Jackman, ya que la estrella da vida al mismísimo showman. A continuación, Ryan mueve el móvil hacia abajo y sorprende al público con sus calcetines.

Los calcetines de Reynolds están completamente cubiertos con la cara de su amigo Hugh, como podéis observar en el vídeo de arriba. Además de este bonito detalle, el actor ha acompañado su vídeo con una felicitación muy de su estilo: "Mira, yo no te digo cómo celebrar el cumpleaños de Jackman, así que no me lo digas a mi".

Hugh Jackman y Ryan Reynolds | Getty

Por si fuera poco, Ryan también ha compartido el mismo vídeo en Tik Tok con una frase aún más graciosa que el vídeo en sí: "Socks to be Hugh" haciendo referencia a "Sucks to be you", una frase en inglés que significa, "Es una mierda ser tú". Seguro que a Jackman le ha encantado el divertido juego de palabras.

Reynolds y Jackman llevan años gastándose bromas y también ha tenido un impacto positivo, porque estos dos han logrado recaudar dinero para organizaciones benéficas, y a la vez, han hecho reír a millones de fans alrededor del mundo. Es obvio que son buenos amigos, pero este método les ha permitido concienciar a las masas sobre ciertas causas benéficas.

Así que, con esta última felicitación, Ryan ha confirmado que la guerra de trolleos con Jackman no ha acabado todavía, y menos mal, porque no queremos que estas bromas acaben nunca.

