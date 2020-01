Ryan Gosling conquistará la Luna en la nueva película de Damien Chazelle tras el éxito de 'La La Land'

Actor y director se unen de nuevo para 'First Man', una película sobre la misión lunar de Neil Armstrong y la NASA.

El proyecto cubrirá específicamente la vida de Armstrong desde 1961 hasta 1969, y según Universal será "un punto de vista visceral en primera persona que explora los sacrificios y el precio (para Neil y para América) de una de las misiones más peligrosas de la historia".

El guión corre a cargo de Josh Singer ('Spotlight') y adaptará el libro 'First Man: The Life of Neil A. Armstrong' de James R. Hansen, que también coproduce la cinta.

Tras el éxito ya cosechado por el musical 'La Ciudad de las Estrellas - La La Land', aún a la espera de ver cómo pasa la temporada de premios, Damien Chazelle y Ryan Gosling no quieren separarse, ni nosotros que lo hagan. ¿Qué te parece este nuevo proyecto?