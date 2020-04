Como sabrás, en la icónica película de Ridley Scott 'Gladiator' el actor Russell Crowe interpretaba a un general romano. ¿Quién no recuerda aquello de: Mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante del ejercito del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del real emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada, y tendré mi venganza, en esta vida o en la próxima…”?

Pues bien, el actor tuvo serios problemas para rodar esta escena, y no porque no se acordara del guión. Tal y como ha contado, el casco se lo puso complicado.

"Ese casco estaba lleno de electricidad estática y cada vez que me lo quitaba mi pelo se quedaba de punta", ha contado entre risas.

"Intenté hacerlo despacio, intenté hacerlo deprisa, pero todas las veces se me quedaban dos pelos levantados como si fuera un maldito Teletubby. Entonces (Ridley Scott) lo resolvió al hacer un súper primer plano, cuando me giro para enfrentarme a Cómodo (Joaquin Phoenix) solo se ve desde la frente a la barbilla y fuera del enfoque no se puede ver mi pelo Teletubby moviéndose en el viento".

Crowe ha insistido que, en este sentido, "cada momento de esa película era así, resolviendo problemas, constantemente haciendo preguntas y encontrando respuesta". Ya sabíamos por unas declaraciones anteriores del actor que el guión de 'Gladiator' se modificaba y escribía día a día según avanzaba el rodaje, pero parece que el resultado fue de lo más satisfactorio y esta película del 2000 se convirtió en un clásico instantáneo.

