Russell Crowe confirma ¿sin querer? qué personaje interpreta en 'Thor: Love and Thunder'

'Thor: Love and Thunder' es la cuarta película en solitario del Dios del Trueno que se espera ver en la gran pantalla en 2022, aunque todavía no se conoce con certeza la fecha exacta. En ella Russell Crowe, el actor neozelandés, se une a las filas como nueva estrella de Marvel.

Hasta ahora no se conocía el papel que interpretaría Crowe, aunque sus fans hicieron muchas suposiciones que al final resultaron ser ciertas. Russell reveló "sin querer" en una entrevista radiofónica para la emisora australiana 'Joy Breakfast with The Murphys' el personaje al que daría vida en este nuevo proyecto de Marvel. De hecho, al parecer ha contado más sobre su próxima película de lo que pretendía.

"Me subiré a mi bicicleta y me iré a los estudios de Disney-Fox, y alrededor de las 9:15, seré Zeus", se le escapa al actor en la entrevista.

Por un momento se podría pensar que Russell Crowe hablaba de cualquier otro proyecto que tenga con Disney, pero terminó la entrevista con una afirmación que dejó claro que se refería a 'Thor'. "Es para 'Thor'. Es mi último día de Zeus y lo voy a disfrutar", agregaba.

Tras estas declaraciones sería difícil negar que Crowe estaría interpretando a otra persona que no sea el Dios Griego. En la tradición de Marvel, Zeus interactúa con bastante frecuencia con Thor, a menudo interviniendo en los conflictos del Dios del Trueno con Hércules.

Dentro del Universo Marvel, Zeus es el hijo más joven de los Titanes, Cronos y Rea. En cierto momento de la historia de los cómics de Stan Lee y Jack Kirby, Zeus se enfrenta a Thor en la Guerra de Troya.

Además de Russell, también ha habido muchos rumores sobre la aparición de otros rostros conocidos en la película. Sam Neill y Jeff Goldblum, las estrellas de 'Jurassic Park', fueron vistos cerca del set según recoge el medio 'Digital Spy'. Además, habrá un nuevo cameo ¿o un papel más largo? de Matt Damon.

