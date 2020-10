Tras su romance con Chris Evans: Lily James, pillada besándose con Dominic West en Roma

Lily James ya estaba en el centro de los rumores al protagonizar una cita a escondidas junto a Chris Evans hace unas semanas. Los dos actores eran captados por los objetivos de los paparazzis disfrutando de la noche londinense y posteriormente se les veía como acudían al mismo hotel a pasar la noche.

Desde entonces se pensaba que los actores podrían estar manteniendo una relación a distancia, ya que el actor de Capitán América vive en Estados Unidas y Lily en Inglaterra. Pero ahora unas nuevas imágenes de la actriz han paralizado los medios tras pillarla con un actor casado besándose en Roma. La nueva conquista de James es el actor Dominic West, el protagonista de la serie 'The Affair', quien junto a Lily están rodando para la BBC la miniserie 'The Pursuit of Love'.

La actriz británica rompió hace relativamente poco su larga relación con el actor, Matt Smith, la estrella de 'The Crown'. Los actores llevaban cinco años de juntos, aunque el pasado mes de diciembre decidieron separarse para después darse una segunda oportunidad en mayo tras el duro confinamiento provocado por la crisis del coronavirus, una vuelta que tampoco funcionaba.

Por su parte, West sigue casado con la aristócrata Catherine FitzGerald, con la que tiene cuatro hijos. Aunque no se ha anunciado públicamente ninguna ruptura, en las imágenes que ha publicado 'Daily Mail' apreciamos como la pareja no se esconde.

Ambos fueron fotografiados besándose apasionadamente mientras cenaban al aire libre, dando un paseo en un patín eléctrico abrazados y compartiendo todo el día momentos muy íntimos por la eterna ciudad italiana.

