Robert Downey Jr. ha compartido con sus seguidores la terrible pérdida que ha sufrido con la muerte de Jimmy Rich, su amigo y asistente durante años, con un desgarrador mensaje.

Rich y Downey empezaron a trabajar juntos en 2003 con 'The Singing Detective', y se convirtieron en familia desde entonces. Ese también fue el año en el que Robert comenzó su lucha por la sobriedad y dio un giro a su vida. Rich estuvo a su lado incondicionalmente, como ha señalado el actor con sus palabras de despedida.

"Esto no es noticias. Esto es una terrible y chocante tragedia. Jimmy Rich estuvo en un accidente de coche mortal aproximadamente a las 20h de ayer. Él era mi hermano, mi mano derecha, un tío para nuestros hijos y querido por todos los que pudieron experimentar su particular carácter e ingenio...", contaba Robert en su cuenta.

"Nuestros pensamientos están con sus parientes, amigos, compañeros y todos los fans que le conocían como el hombre que me apoyó en cada paso de mi recuperación, vida y carrera...".

"De nuevo, mis condolencias a su preciosa familia, y el legado de esperanza y redención de su vida continuará estando presente. Que la paz sea contigo", se despedía.

El apoyo de la familia Marvel

La noticia ha sido un jarro de agua fría para la industria, pues Jimmy siempre había estado muy presente en todos los proyectos de Downey y en su vida. El propio Chris Evans ha publicado un conmovedor mensaje en su honor además de mandar todo su apoyo a su amigo Iron Man.

"No tengo palabras. Jimmy Rich era único. Dejó una increíble huella en todos los que le conocieron. Pero en nadie como en mi hermano Robert Downey Jr. Eran inseparables", escribía Chris.

"Mando todo mi amor a la familia y amigos de Jimmy. Aseguraos de abrazar fuerte a vuestros seres queridos y por favor tomaos el tiempo hoy de mostrar a Downey cuánta gente le quiere y están ahí para él durante este tiempo tan increíblemente oscuro", pedía el actor a sus fans.

El trágico suceso ha generado también una impresionante ola de apoyo y comentarios de condolencias en el post de Downey, incluidos muchos actores y estrellas de Marvel que conocieron a Jimmy.

Mark Ruffalo escribía a su amigo y compañero: "Menuda tragedia. Era un hombre tan bueno. Le he conocido casi tanto tiempo como te he conocido a ti, Robert. Me rompe el corazón que Jimmy se vaya al otro mundo. Se te echará de menos Jimmy. Gracias por ser real siempre, siempre ahí para echar una mano y enseñar el amino de la luz hacia adelante para tanta gente. Otro día triste".

Por su parte otro vengador, Chris Hemsworth, publica: "Lo siento tanto compañero. Me rompe completamente el corazón. Era un hombre maravilloso. Se le echará de menos".

Parece que Rich dejó huella en mucha gente, y los mensajes continúan. Josh Brolin añade: "No tengo palabras. Solo lágrimas y gratitud por el regalo que fue él".

Jeremy Renner también decía unas palabras, "wow. Hermano. Qué pérdida más devastadora". Y Gwyneth Paltrow comentaba en shock: "Por favor no oh dios mío".

Ryan Reynolds también quiso mostrar su apoyo con un: "Siento mucho oír esto. Condolencias para ti y la familia de Jimmy. Rompe el corazón".

Chris Pratt publicaba: "¡Oh no! Lo siento tío. Rezo por su familia, tú y los tuyos. Es terrible. Siento mucho oír esto. Él era increíble. Qué tragedia".

