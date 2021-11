Ridley Scott achaca el fracaso de 'El Último Duelo' a los millenials y sus móviles

Ni el reclamo de ver a Matt Damon y Ben Affleck de nuevo trabajando juntos en el guion tras 'El indomable Will Hunting', ni un reparto de estrellas que también incluía a Jodie Comer y Adam Driver, han conseguido que 'El Último Duelo' tenga la acogida esperada.

La cinta de Ridley Scott ha tenido un considerable batacazo en taquilla llegando a ganar 27 millones de dólares globales frente a su presupuesto de 100 millones.

Ahora, el director, que también estrena pronto 'House of Gucci', ha hablado sin filtros de lo que piensa que ha ocurrido para este 'fracaso' en el podcast de Marc Maron WTF.

"Disney hizo un trabajo fantástico de promoción. A los jefes les encantó la película... Estaba preocupado de que no fuera para ellos", reconoce Scott.

"Creo que al final se reduce a, lo que tenemos hoy es una audiencia que ha crecido con estos putos teléfonos. Los 'millennian' no quieren nunca que les enseñen nada a no ser que lo cuentes en un móvil", asegura.

"Esto es un enfoque amplio, pero creo que estamos lidiando con lo mismo con Facebook. Esto es una mala dirección que pasa cuando se le da un tipo de confianza errónea a esta última generación", declara.

"Todos pensamos que era un guion magnífico. Y lo hicimos. No puedes ganar siempre. Nunca me he arrepentido de ninguna de las películas que he hecho. Nada. Aprendí desde muy temprano a ser tu propio crítico. Lo único de lo que deberías tener una opinión es de lo que acabas de hacer. Aléjate. Asegúrate de que estás contento. Y no mires atrás. Eso hago yo", termina.

'El Último Duelo' cuenta el enfrentamiento entre el caballero Jean de Carrouges (Matt Damon) y el escudero Jacques LeGris (Adam Driver), al acusar el primero al segundo de abusar de su esposa, Marguerite de Carrouges (Jodie Comer). El Rey Carlos VI decide que la mejor forma de solucionar el conflicto es un duelo a muerte. El que venza será el ganador, sin embargo, si lo hace el escudero, la esposa del caballero será quemada como castigo por falsas acusaciones.

