La respuesta de Val Kilmer a la polémica del sexo oral entre Batman y Catwoman

Val Kilmer, quien interpretara al superhéroe Batman en la película 'Batman Forever', ha sido el último en hablar sobre la polémica que envuelve a DC y Justin Halpern, cocreador de la serie animada de 'Harley Quinn', y la eliminación de una escena entre Batman y Catwoman en la que Batman iba a practicar sexo oral con la heroína.

Según lo que cuenta Justin Halpert en una entrevista con la revista Variety, DC le obligó a quitar esa escena: "Un ejemplo perfecto de eso es en esta tercera temporada de 'Harley', cuando tuvimos un momento en el que Batman estaba bajando sobre Catwoman. Y DC dijo: 'No puedes hacer eso. Absolutamente no puedes hacer eso'. Ellos dicen, 'Los héroes no hacen eso'. Entonces, dijimos: '¿Estás diciendo que los héroes son solo amantes egoístas? 'Ellos decían: 'No, es que vendemos juguetes de héroes. Es difícil vender un juguete si Batman también va hacia la parte baja de alguien'".

Estas son las declaraciones que desataron la polémica, y ahora es Val Kilmer el que ha querido dar su opinión al respecto. Ha sido algo más sutil que simplemente hablar en algún medio, y es que el actor ha querido mostrar su descontento en redes sociales con el siguiente tuit:

"¿Lo hace, o no lo hace?", con este gif de la serie 'Batman Forever', en una escena en la que hay una gran tensión sexual entre Batman y la Doctora Chase.

Otras censuras de DC

Esta noticia no pillará por sorpresa a los fans de Batman, y es que, como ya sabrán, la censura en DC no es algo nuevo. Y es que en los cómics 'Batman: Damned' ya se encuentra una situación similar a esta, pero en vez de eliminar un acto sexual, se censura un desnudo del Caballero Oscuro.

En una de las ediciones, aparecía Batman salía del 'Batmovil' sin ropa y mostrando sus genitales, algo de lo que DC prefirió prescindir y, se tapó con una reedición del dibujo añadiendo sombras en la entrepierna de Batman.

Seguro que te interesa:

El romance secreto de Angelina Jolie y Val Kilmer que acaba de salir a la luz