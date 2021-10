La respuesta de Hugh Jackman a los calcetines con su cara que Ryan Reynolds hizo por su cumpleaños

El pasado 12 de octubre Hugh Jackman cumplía 53 años y como no podría ser de otra forma recibió miles de felicitaciones por parte de sus fans y amigos más cercanos. Y como no podía ser de otra forma, entre estas felicitaciones se encontraba la de Ryan Reynlods.

El actor de 'Deadpool' y la estrella de 'Lobezno' son grandes amigos y tienen una divertida relación de lo más conocida y querida por sus fans. De lo más sonados son los múltiples trolleos y bromas que se gastan mutuamente y ahora por el cumpleaños del protagonista de 'El gran Showman' no podía ser de otra forma.

Ryan Reynolds compartió en su cuenta de Instagram un vídeo donde aparece con una de las canciones de 'El gran showman' de fondo y después gira el móvil hacia abajo y deja ver unos calcetines con la cara de Hugh Jackman. "Mira, yo no te digo cómo celebrar el cumpleaños de Jackman, así que no me lo digas a mi", dice en la publicación.

Ryan también ha compartido el mismo vídeo en Tik Tok con una frase aún más graciosa que el vídeo en sí: "Socks to be Hugh" haciendo referencia a "Sucks to be you", una frase en inglés que significa, "Es una mierda ser tú". Seguro que a Jackman le ha encantado el divertido juego de palabras.

La respuesta de Hugh Jackman a la felicitación de Ryan Reynolds

Unos días después, Hugh Jackman aparecía en sus redes sociales para agradecer todo el cariño recibido por su cumpleaños y también para responder al insólito regalo de su amigo:

"Sé que ha habido muchos mensajes sobre la publicación de Ryan: él usa calcetines con mi cara y os preguntáis dónde podéis conseguirlos. Um ... no puedes conseguirlos en ningún lado porque los hizo él mismo. Los maldijo él mismo. Lo sé, es realmente triste. Pero de todos modos, supongo que podéis preguntarle. Puede que te maldiga un par o te de los que ha usado".

Y es que al parecer son muchos los fans que quieren los calcetines que Ryan Reynolds ha hecho con la cara de Hugh Jackman. Además, el actor de 'Deadpool' no se quedó callado y respondió en los comentarios de la publicación: "Estoy haciendo un jersey de cuello alto de Hugh Jackman y unas medias de cuerpo también. Son para morirse".

