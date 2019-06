El reparto original de 'Jurassic Park' podría reunirse en la tercera entrega de 'Jurassic World'

'Jurassic Park' se estrenó en 1993 logrando una gran recaudación y consiguiendo millones de fans que fueron creciendo con las películas que se iban estrenando y que esperaban ansiosos nuevas cintas de la franquicia. La última película, 'Jurassic World: El Reino Caído' dirigida por el español J.A. Bayona llegó en 2018 y ahora la saga está preparando la última entrega de esta segunda trilogía que podría traer una emotiva sorpresa según apunta una de las actrices del reparto.

Según ha afirmado en una entrevista con MTV News, Bryce Dallas Howard, que interpretó en las últimas películas a la ex gerente del parque Claire Dearing, el reparto original podría estar cerca de volver. Concretamente el reportero le preguntó si le haría ilusión compartir la película con el reparto de 'Jurassic Park' a lo que ella respondió: "Sí, muchísimo. Si es que pasa, no lo sé… No sé qué se ha confirmado , pero parpadearé mucho si acaba ocurriendo", cuenta mientras parpadea rápidamente, lo que nos da a entender que quizás estemos muy cerca del reencuentro. A continuación puedes ver el vídeo con el momento:

El reparto original estaba compuesto por Laura Dern, Sam Neil y Jeff Goldblum. Dern y Neil participaron en dos películas de la primera trilogía, mientras que Goldblum ha interpretado el papel del Dr. Ian Malcolm en tres ocasiones, apareciendo en la última entrega estrenada en 2018. Si esta noticia se confirmase, el reparto se uniría al de la última trilogía formado por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard.

