Armie Hammer vuelve a estar en el centro de la polémica tras las duras acusaciones de varias mujeres que han denunciado que han sufrido un abuso físico y mental por parte del actor. Además de revelarse sus presuntas tendencias sexuales violentas y caníbales.

A estas declaraciones se suma una nueva donde una mujer ha denunciado que fue violada por el actor de 'Call my by your name' durante cuatro horas. La Policía de Los Ángeles está investigando a Armie Hammer por un supuesto delito de violación después de que esta mujer pusiera en su conocimientos los hechos.

Acotamientos que sucedieron en el año 2017 tras conocerse a través de Facebook un año antes, cuando ella tenía 20 años. Lo que se supone que fue una relación extramatrimonial con la que Hammer habría sido infiel a su mujer Elizabeth Chambers con la que ha estado casada durante 10 años hasta que en agosto de 2020 anunciaran su separación.

La mujer, que ahora tiene 24 años y que quiso ser identificada como Effie, participó en una conferencia de prensa virtual junto a Allred en la que relató, entre lágrimas, haber sufrido abuso "mental, emocional y sexual" a manos del actor.

La abogada declaró que no ha presentado una denuncia particular contra Hammer pero agregó que su clienta ha dado información "relevante" sobre su acusación a las fuerzas del orden, por lo que dependerá de los fiscales "decidir si hay evidencia suficiente para perseguirlo" con cargos.

En el duro relato que Effie hace sobre los hechos explica que pronto se vio envuelta en una "intensa" relación con el actor, quien la sometió a "tácticas de manipulación" y "se volvió cada vez más violento".

"El 24 de abril de 2017, Armie Hammer me violó violentamente durante cuatro horas en Los Ángeles, durante las cuales golpeó repetidamente mi cabeza contra la pared, magullando mi cara. También cometió otros actos de violencia contra mí que yo no consentí", empieza diciendo.

"Durante esas cuatro horas intenté escapar pero no me dejaba. Pensé que me iba a matar. Entonces me dejó sin preocuparse por mi bienestar", sostuvo la joven, que afirmó haberse sentido "traumatizada" hasta el punto de plantearse el suicidio.

Effie aportó una fotografía posando junto a Hammer en actitud cariñosa y sonriente y dijo querer que el actor "rinda cuentas" y "evitar que otras caigan víctimas de él en el futuro".

