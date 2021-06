Conocido principalmente por su papel como Simon Basset, el duque de Hastings en 'Los Bridgerton', Regé-Jean Page es toda una estrella. Ahora el actor se encuentra rodando la película 'The Gray Man' junto a caras conocidas tan como Chris Evans, Ryan Gosling o Ana de Armas.

Pero no solo eso, la película está dirigida por Joe y Anthony, los hermanos Russo, directores de 'Vengadores: Infinity War' y 'Endgame'. En una reciente entrevista para el medio 'Variety', Regé-Jean Page se ha sincerado y ha hablado de cómo es trabajar con ellos mencionando que las expectativas en el estudio han sido "increíblemente altas".

"Lo más extraño de trabajar con los Russo es que los estándares son increíblemente altos para todos en todos los departamentos", aseguraba. "Ellos dicen, 'Aquí está esta cosa increíblemente difícil; hazlo'. Y luego solo esperan que puedas hacerlo, porque no contratan a personas que no pueden".

Parece que el actor fue puesto a prueba por los hermanos Russo, ya que revela que ambos reescribieron sus escenas la noche antes de rodarlas para adaptar mejor el papel a él. "Me decía, 'Eres del teatro, ¿verdad? Puedes manejarlo'", bromeaba.

'The Gray Man' es una película de acción y suspense que se estrenará en Netflix en 2022.

Tiene más proyectos en camino

Regé también participará en la adaptación cinematográfica de 'Dragones y Mazmorras' junto a Chris Pine y Michelle Rodríguez. Aunque los fans están locos por saber si el actor podría ser el próximo superhéroe de Marvel.

Page no mencionó nada sobre ello, pero sí dijo que es muy fan de las películas del estilo del Universo Marvel.

"No puedo hablar sobre qué trabajos no estoy haciendo, porque no los estoy haciendo, estoy muy contento con lo que estoy haciendo hasta ahora", decía. "He sido un gran admirador del tipo de películas que ha estado estrenando Marvel, que han hecho posible hacer el tipo de trabajo que estoy haciendo ahora, tanto directa como indirectamente".

No le costó despedirse de 'Los Bridgerton'

Regé dejó un poco tristes a todos los fans de la serie cuando se conoció la noticia de que no estaría en la segunda temporada. Pero el actor no tuvo problemas para dejar ese mundo atrás ya que estaba feliz por haberle dado a Simon el final que merecía.

"Simon era el antagonista de una temporada, que vino para reformarse y encontrar su verdadero yo a través de Daphne. Creo que una de las cosas más valientes del género romántico es permitirle a la gente un final feliz", aseguraba.

