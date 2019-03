Su último testamento: El emotivo regalo de Freddie Mercury a Elton John después de su muerte te encogerá el corazón

Seguro que te interesa

El aclamado Freddie Mercury fue un artista de éxito y hoy en día sigue siendo recordado como una leyenda en el mundo de la música. Recientemente se ha estrenado la película 'Bohemian Rapsody', que ha emocionado a sus fans. Ahora, muchos detalles de su vida se han recordado, y entre ellos la bonita relación que el vocalista de Queen compartía con Elton John, quien también tendrá pronto su biopic en la gran pantalla, 'Rocketman'.

En el libro de Elton John 'Love is the Cure: On Life, Loss, and the End of AIDS', el cantante relata los buenos momentos con Mercury, sus virtudes y lo duro que fue el momento de su pérdida. John enfatiza en la bondad del cantante de Queen, incluso cuando sufría las consecuencias del SIDA, cuando siguió cuidando de los demás antes que de sí mismo.

En sus memorias John incluye una anécdota que ha encogido el corazón a los fans, y es que un mes después de la muerte de Mercury, éste envió un regalo a su querido amigo Elton John. "Freddie murió el 24 de noviembre de 1991. El día de Navidad, me enteré de que Freddie me había dejado un último testamento propio de su preocupación por los demás. Me estaba lamentando cuando apareció un amigo en la puerta de mi casa y me entregó algo envuelto en una funda de almohada. Lo abrí y dentro había un cuadro de uno de mis pintores favoritos. Y había una nota de Freddie".

Y resulta que años atrás, Freddie y Elton se habían inventado unos apodos cariñosos para cada uno. Mercury era Melina y John era Sharon. "Eran como nuestros alter egos de drag-queens", relata el cantante en su libro. En la nota que acompañaba el regalo, Freddie escribió: "Querido Sharon, pensé que esto te gustaría. Con amor, Melina. Feliz Navidad". El vocalista de Queen lo tenía todo planeado para que, tras su muerte, le llegase un regalo muy especial a su amigo para animar su Navidad.