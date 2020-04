John Travolta se casó con Kelly Preston en 1991 y un año después tuvieron a su primer hijo, Jett quien tenía autismo y padecía la enfermedad de Kawasaki, una dolencia que causa inflamación en los vasos sanguíneos de todo el cuerpo.

Tristemente, el joven falleció a los 16 años durante unas vacaciones familiares en Las Bahamas en 2009. Jett se estaba duchando cuando sufrió una apoplejía con la mala suerte que se golpeó en la cabeza y nada pudieron hacer para salvarle la vida.

Ahora, este 13 abril de 2009, Jett habría cumplido 28 años y tanto el actor de 'Grease' como su mujer han querido recordarlo a través de sus cuantas de Instagram con unas bonitas imágenes junto a él.

"¡Feliz cumpleaños Jetty. Te queremos!", ha escrito John. Mientras que Kelly ha puesto: "¡Feliz cumpleaños para nuestro dulce Jetty. Te queremos!

Travolta y Preston tuvieron después dos otros dos hijos, Ella, quien tiene 20 años y también lo ha recordado en Instagram con una foto donde aparecen los dos junto a sus padres. Y Benjamin, de 9 años, quien no pudo conocer a su hermano mayor ya que nació un año después del triste suceso.

John Travolta afirmó en una entrevista 'Us Weekly' lo duro que había sido la despedida de su hijo: "Es lo peor que jamás me ha pasado en la vida. La verdad es que no sabía si sería capaz de superarlo".

Seguro que te interesa:

¡Son iguales! El hijo de John Travolta es una copia del protagonista de 'Grease'