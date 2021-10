La reacción de Dakota Johnson cuando Drew Barrymore le recuerda su incómoda entrevista con Ellen DeGeneres

La famosa actriz, y ahora presentadora de su propio programa, Drew Barrymore, invitó el pasado 7 de octubre a la protagonista de 'Cincuenta sombras de Grey', Dakota Johnson, al programa. En el episodio del jueves en 'The Drew Barrymore Show', Dakota habló sobre sus "estupendos" vecinos, Jimmy Kimmel y su esposa Molly McNearney, señalando que "hacen muchas fiestas y no me invitan".

A esto, Barrymore le respondió: "La gente se ha metido en problemas por decir que no han estado invitados a tus fiestas", haciendo referencia a la entrevista que Dakota tuvo en 'The Ellen DeGeneres Show', que acabo haciéndose viral por su multitud de momentos incómodos.

"Eso fue increíble, por cierto", continúo Barrymore, mientras Johnson se reía. "Vamos, increíble". Las dos se rieron ante la opinión de Barrymore, ya que la entrevista a la que se refiere, fue muy comentada por el público. Cuando Ellen anunció el final de su programa, se hizo viral la entrevista que tuvo en dicho espacio televisivo con Dakota, la cual muchos creen que fue 'el principio del fin'.

La incómoda entrevista de Dakota Johnson en 'The Ellen DeGeneres Show'

Durante la comentada visita de Dakota Johnson al plató del programa de Ellen DeGeneres, Ellen estuvo hablando del cumpleaños de la actriz: "¿Cómo estuvo la fiesta a la que no me invitaron?"

Pero Dakota respondió sin rodeos y de una manera muy directa: "En realidad, no, esa no es la verdad, Ellen. La última vez que estuve en el programa, el año pasado, me dijiste un montón de cosas sobre no invitarte, pero ni siquiera sabía que querías que te invitara".

Su respuesta le pilló un poco por sorpresa a la presentadora, y respondió: "Bueno ¿quién no querría ser invitado a una fiesta?"

Con niveles cada vez más incómodos, Dakota dijo: "Bueno, ni siquiera sabía que yo te caía bien". Ellen respondió: "Por supuesto que me gustas. Sabías que me gustaste. Has estado en el programa muchas veces".

Johnson continúó diciendo: "Sí. Pero te invité y no viniste así que…". Y cuando Ellen le preguntó que cómo podía estar tan segura, la actriz dijo entonces: "Pregúntale a todo el mundo. Pregúntale a Jonathan, tu productor". En este momento de la entrevista, el público no daba crédito ante la conversación que mantenían.

Por si fuera poco, Dakota compartió que la presentadora y cómica, Tig Notaro, actúo en su fiesta de cumpleaños, añadiendo: "Es mi cómica favorita… aparte de ti". Entonces, DeGeneres bromeó: "El otro día estaba hablando con mi actriz favorita, Jen Aniston".

"Tig es divertidísima", le dijo DeGeneres a Johnson. "Pero tú la viste primero en mi fiesta de cumpleaños, así que siento que yo te la presenté".

La actriz respondió: "Me había ido de tu fiesta de cumpleaños antes de que eso ocurriera", antes de bromear: "¡Caramba, esto no esta yendo bien!"

Seguro que te interesa:

El emotivo e inesperado reencuentro de Dakota Johnson y Jamie Dornan tres años después de 'Cincuenta sombras'