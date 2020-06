La razón por la que es poco probable que veamos a Henry Cavill en una nueva película en solitario de Superman

Tras saber que finalmente la versión de Zack Snyder de 'Liga de la Justicia' verá la luz muchos seguidores del Universo Cinematográfico de DC han visto las puertas abiertas a la posibilidad, entre otras cosas, de que Henry Cavill vuelva a interpretar a Superman en nuevas películas.

Pero no te hagas demasiadas ilusiones, porque las participaciones de Henry en el futuro de DC parece que no serán muy protagonistas, y que no están planteando que el personaje vuelva a tener una cinta en solitario.

Desde 2017, cuando se estrenó 'Liga de la Justicia', Henry Cavill no ha vuelto a interpretar al superhéroe. Ahora parece que Warner Bros. y DC estarían más interesados en que el rol tuviera un papel similar al del Hulk de Mark Ruffalo, es decir, que aparezca en distintas películas, pero no tenga otra más en solitario.

Heroic Hollywood alude a una fuente anónima que explica que “una película en solitario de Superman no tendría éxito en este momento. Quizá después de conseguir impulso desempeñando un papel secundario en distintas películas exitosas de DC habría más oportunidades”.

¿Qué opinas tú de todo esto, te gustaría volver a ver a Superman de nuevo en solitario?

Todo hombres: Así son los 4 desconocidos hermanos de Henry Cavill, y alguno podría ser Superman como él