Rami Malek, sobre el rodaje de 'Bohemian Rhapsody': "Me enamoré de Freddie Mercury"

El trabajo de Rami Malek para convertirse en Freddie Mercury ha sido brillante, y el actor está muy agradecido y abrumado por el éxito de 'Bohemian Rhapsody'.

La cinta, que cuenta la historia de los inicios de Queen y la vida de Freddie Mercury, ha tenido una gran acogida de crítica y público, y Malek ha hablado de sus sensaciones sobre el éxito y sobre Freddie con The Hollywood Reporter.

"Todo el mundo tenía algo en común con [Freddie], la verdad. Estuve con Brian May y Roger Taylor y parecían pensar que entre él y yo hay muchas similitudes, lo que me parece el mejor cumplido. Porque, ya sabes, me he enamorado de Freddie.

Creo que hay una dualidad en muchos de los que trabajamos en esto. Y a veces puede ser una montaña rusa de emociones. Así que definitivamente me identifico con eso. Y creo que la idea de prepararte para conseguir lo que deseas, incluso cuando puede que el clima del mundo no esté a tu favor, es algo con lo que me identifico en esta historia".

